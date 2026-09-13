بعد 6 أعوام.. سيلين تغني في باريس

عادت المغنية الكندية سيلين ديون، إلى جمهورها بعد غياب دام 6 أعوام، متغلبة على مشاكل صحية خطيرة، من ​أجل أن تسعد معجبيها في الحفل الأول من سلسلة عروض غنائية في باريس، العاصمة الفرنسية.

وقالت سيلين للجمهور في لحظة مؤثرة: «أقف على خشبة المسرح في هذه المدينة التي أحبها كثيرًا بفضل دعمكم وحبكم، كان الطريق شاقًا واستغرق وقتًا ‌أطول مما كنت ‌أعتقد لكنني صمدت».

وكشفت ​نجمة الغناء الكندية في 2022 ⁠عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة تسبب تشنجات عضلية، وجعلتها غير قادرة على الغناء.

وغمرت سيلين المشاعر في بعض الأحيان، وانهارت باكية خلال أغنيتها الافتتاحية، ومدت الميكروفون إلى الجمهور ⁠لمساعدتها في الغناء في جزء من ‌الأغنية، مضيفة: «وعدت ​بأنني لن أبكي لكنها ‌دموع الفرح».

وأدت المغنية الكندية أغنيتي «قلبي سيستمر» من فيلم «تيتانك» و«بمفردي تمامًا»، اللتين جعلتا ⁠ألبوماتها من ⁠بين الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

وافتتحت سيلين الحفل بواحدة من أبرز أغنياتها باللغة الفرنسية «نحن لا نتغير»، في إشارة واضحة إلى غيابها الطويل.

وأثارت سلسلة عروضها الغنائية التي تضم 16 حفلة، مع 10 حفلات أخرى مقررة في 2027، ضجة كبيرة في باريس، حيث ​تتجمع الحشود خارج ​فندقها الفاخر أملًا في رؤيتها.