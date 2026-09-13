بويرتاس يغيب عن مواجهة القادسية

يغيب الإسباني كاميرون بويرتاس، لاعب فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، عن مواجهة القادسية الإثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بسبب الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت إدارة القادسية وافقت على إعارة اللاعب الإسباني إلى الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية 6 سبتمبر الجاري.



وبيَّن المصدر أنَّ بويرتاس تعرّض لالتواء في الرباط الجانبي الأيسر للركبة أثناء ظهوره الأول مع الوصل بعد إعارته من القادسية أمام العين، الخميس الماضي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

ويختتم القادسية، الأحد، تحضيراته لمواجهة الوصل بحصة تدريبية أخيرة عند الـ04:45 عصرًا في مقر النادي، على أن تكون الـ15 دقيقة الأولى مفتوحة أمام الصحافيين.

ويعقد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، والقائد الإسباني ناتشو فرنانديز، مؤتمرًا صحافيًّا عند الـ 06:00 مساءً، للحديث عن جاهزية الفريق وطموحاته في مستهل مشواره القاري.