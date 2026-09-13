المرة الثالثة تواليا.. آل الشيخ الأكثر تأثيرا في عالم الملاكمة

تصدّر المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، قائمة مجلة «Boxing News» لأكثر 50 شخصية تأثيرًا في عالم الملاكمة 2026 للعام الثالث على التوالي.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، الأحد، يعكس هذا التصنيف الحضور المؤثر لآل الشيخ، في المشهد العالمي للملاكمة خلال الأعوام الماضية، من خلال الإسهام في تنظيم عدد من أبرز النزالات، وجمع كبار نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز مروجي الملاكمة، والجهات العاملة في المجال.

وأسهم هذا الحضور في ترسيخ مكانة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية، وجعلها وجهة تستقطب النزالات الكبرى والنجوم والجماهير من مختلف دول العالم، بالتوازي مع توسع حضور موسم الرياض في المشهد الرياضي الدولي.

وتُعد «Boxing News» من أعرق المجلات المتخصصة في الملاكمة عالميًّا، إذ تأسست في بريطانيا عام 1909، وتصدر قائمة «BN50» السنوية لأكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الملاكمة.