أبو ملحة يستقيل من إدارة ضمك

قدم مشاري أبو ملحة، عضو مجلس إدارة نادي ضمك استقالته، وفق ما أعلنه عبر حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وقال أبو ملحة: «أغادر المجلس متمنيًا التوفيق للإدارة والنادي في المرحلة المقبلة، وأن يعود ضمك إلى مكانه بين الكبار، مقدمًا شكره للفترة التي قضاها في العمل داخل النادي».

وكانت وزارة الرياضة اعتمدت 10 يوليو الماضي، إدارة ضمك الجديدة برئاسة شاكر عوير، بعد فوزها بالتزكية خلال الانتخابات التي جرت 6 يوليو الماضي، وضمَّت عبد الرحمن الحزوبر «نائبًا للرئيس»، وعضوية تركي الشهراني، خالد الشهراني، خليل آل سعيد، مشاري أبو ملحة، ماجد آل سحيم، عبد الله مجرشي وعبد العزيز آل شيبان.

ويحتل ضمك المرتبة السادسة عشرة في دوري الدرجة الأولى، بعد أن حقق 3 نقاط بعد نهاية الجولة الرابعة من انطلاقة البطولة.