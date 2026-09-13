الأمريكي الأول

الأمريكي الأول سجَّل أوجو أوجوتشوكو سابقة جديدة لمواطنيه بعدما أصبح الأمريكي الأول المتوَّج بلقب «فورمولا 3»، البطولة المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الأحد (رويترز)