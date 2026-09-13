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مورينيو يزور «فورمولا 1»
2026.09.13 | 04:54 pm
زار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بعض الفرق المتنافسة في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، التي تستضيفها حلبة «مادرينج» الجديدة في مدريد (رويترز)
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