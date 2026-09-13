مورينيو يزور «فورمولا 1»

زار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بعض الفرق المتنافسة في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، التي تستضيفها حلبة «مادرينج» الجديدة في مدريد (رويترز)