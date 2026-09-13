تتويج ماركيز

توج الدرَّاج الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق «دوكاتي لينوفو»، بسباق جائزة سان مارينو الكبرى للدرَّاجات النارية «موتو جي بي» على حلبة «ميسانو ماركو سيمونشيلي» العالمية في ميسانو أدرياتيكو شمال إيطاليا (الفرنسية)