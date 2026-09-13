رينجرز يحسم «الديربي»

تأهل فريق رينجرز الأول لكرة القدم، الأحد، إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوري الإسكتلندي، بعد انتصاره على غريمه التقليدي سلتيك 3ـ0، في «ديربي» جلاسكو الكبير.