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رينجرز يحسم «الديربي»

2026.09.13 | 04:58 pm
تأهل فريق رينجرز الأول لكرة القدم، الأحد، إلى نصف نهائي بطولة كأس الدوري الإسكتلندي، بعد انتصاره على غريمه التقليدي سلتيك 3ـ0، في «ديربي» جلاسكو الكبير.
رينجرز يحسم «الديربي»

رينجرز يحسم «الديربي»

رينجرز يحسم «الديربي»