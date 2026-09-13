النصر يفقد كومان وغريب في العين

أبعد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جناحه الفرنسي كينجسلي كومان، عبد الرحمن غريب، وأيمن يحيى من حساباته أمام العين الإماراتي في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، على ملعب الأخير، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ نتيجة الفحوصات التي خضع لها الثلاثي أظهرت حاجتهم حاليًّا إلى علاج وتأهيل من إصابات تعرضوا لها أخيرًا.

وتعرض كومان للإصابة في مواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة، واضطر مدربه آنج إلى استبداله عند الدقيقة «60» من زمن المباراة، التي خسرها فريقه 1ـ2، وحلَّ أيمن يحيى بديلًا عنه.

ومنذ انضمامه إلى النصر الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونيخ، لعب 47 مباراة، سجَّل خلالها 16 وصنع 12 هدفًا.

وخسر بطل الدوري خدمات أيمن يحيى في مواجهة الخليج والعين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى غريب من إصابة في مشط القدم.