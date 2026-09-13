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السباق ينطلق

2026.09.13 | 05:00 pm
انطلق السباق الرئيس لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، الأحد، الذي تستضيفه حلبة «مادرينج» الجديدة في مدريد. (رويترز)
السباق ينطلق

السباق ينطلق

السباق ينطلق