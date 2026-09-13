إصابة نيفيش كدمة ..والهلال ينتظر خيمينيز

بيَّنت فحوصات طبية خضع لها البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنَّ إصابته التي تعرض لها أمام التعاون السبت عبارة عن كدمة خفيفة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إصابة نيفيش ليست مقلقة لمدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، وسيحدد الجهاز الطبي بقيادة الإسباني خوان خيمينيز إمكانية دخوله في التدريبات الأحد، استعدادًا لمواجهة الغرافة القطري في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الأزرق لتدريبات استشفائية واسترجاعية بعد العودة في وقت مبكر من صباح الأحد من القصيم، عقب الانتصار العريض 6ـ0 على التعاون في سابع جولات دوري روشن السبت.

واضطر إنزاجي إلى استبدال نيفيش عند الدقيقة 76 من مواجهة التعاون، تحسبًا لتفاقم الإصابة.

إلى ذلك، يعقد إنزاجي برفقة أحد اللاعبين، الإثنين، في قاعة المؤتمرات بملعب المباراة مؤتمرًا صحافيًا، للحديث عن المواجهة القارية أمام الغرافة.