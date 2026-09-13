اتحاد القوى يتمسك بموقفه تجاه الروس

أوضح سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأحد، أن موقف الاتحاد بشأن استبعاد الرياضيين الروس لم يتغير قبيل نظر قضية مرتقبة أمام محكمة ​التحكيم الرياضية، في الوقت الذي أقر فيه بضرورة التوصل إلى حل.

وقال كو للصحافيين في ختام النسخة الأولى لبطولة العالم لألعاب القوى «ألتيميت» في بودابست، العاصمة المجرية: «لم يتغير موقفنا، ولا يتعلق الأمر ‌بالسياسة أو جوازات ‌السفر، بل يرتبط بنزاهة المنافسة، كل ​موقف ⁠اتخذته يتعلق بالنزاهة وبالمنافسة، وهذا أمر مهم بالنسبة لي».

ورفض كو مناقشة الاستراتيجية القانونية التي يتبعها الاتحاد قبل بدء إجراءات التحكيم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للقوى سيواصل الدفاع عن موقفه، مضيفًا: «لذا فإن موقفنا لن يتغير، هذه المسألة تحتاج إلى حل، وأنا أدرك ذلك تمامًا، لكن لا أعتقد أن فرقنا القانونية ستكون ممتنة بشكل خاص إذا ما كشفت عن نهجنا ⁠المتبع في هذا الأمر».

وقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى أغسطس الماضي، استئنافًا جديدًا أمام محكمة التحكيم الرياضية، للطعن في العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي وبموجبها منع الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء من المشاركة في المنافسات الدولية منذ 2022.

وتأتي هذه التصريحات بعد 30 يومًا من ‌تأكيد الاتحاد الروسي للقوى على تقديم طلب جديد ‌إلى محكمة التحكيم الرياضية في أعقاب ​طلب أولي تم تقديمه في يوليو الماضي، يهدف إلى إلغاء العقوبات التي يعتقد أنها تحرمه من ‌تمثيل الرياضيين الروس تمثيلًا كاملًا على الصعيد الدولي، والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.