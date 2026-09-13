حضور مبكر

حرصت جماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، على الحضور مبكرًا إلى ملعب «أولد ترافورد»، محتضن مواجهة «الشياطين» ومانشستر سيتي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الممتاز (رويترز)