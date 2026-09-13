الهلال يشكو المسيئين.. ويشدد: مشاعر الفقد ليست وسيلة استفزاز

رفعت شركة نادي الهلال شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حول واقعة ترديد مشجعين لفريق التعاون الأول هتافات جماعية تجاه البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأزرق.

وفاز الهلال 6ـ0 على التعاون، السبت في بريدة، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي. وخلال المباراة، ردَّد مشجعون للمضيف هتافاتٍ أثارت استياء نيفيش.

وأعلن ناديه، في بيانٍ الأحد، عن شروعه في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى إلى اتحاد اللعبة حيال ما حدث «بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه، ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح».

وانتقد البيان ما صدر عن فئة من جماهير التعاون من «ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» تجاه اللاعب «في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب».

وأكدت شركة الهلال رفضها التام «لمثل هذه التجاوزات، لا سيما ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم أو يستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي».

وشدَّدت على أهمية توفير بيئة رياضية تحفظ الاحترام والكرامة لجميع عناصر اللعبة.

ووفق البيان، فإن المنافسة الرياضية مهما بلغت حدّتها ليست مبررًا للمساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين أو استغلال مشاعر الفقد وسيلةً للاستفزاز والإساءة.

وأبدى النادي العاصمي ثقته في اتحاد اللعبة «بما يتخذه من إجراءات تكفل حماية المنافسة الرياضية من الممارسات المسيئة، وتعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية في الملاعب السعودية، خاصة في ظل التداول الدولي الواسع لهذه السابقة، وما قد تخلّفه مثل هذه الممارسات من انعكاسات سلبية لا تتوافق مع ما يشهده المشروع الرياضي السعودي من تطور وحضور متصاعد على الصعيد العالمي».