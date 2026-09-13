فيتوريا: أعرف القادسية.. والأجواء تصعّب المواجهة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة القادسية، الإثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي، الأحد: «سبق أن عملت في السعودية، وأعلم جيدًا أننا سنخوض لقاءً قويًا أمام القادسية، وأنا على علم بمستوياته وتابعته بشكل جيد، ويملك جودة عالية في العناصر، وجاهزون للمباراة».

وأضاف المدرب البرتغالي:« القادسية فريق مميز، ولم يكن لدينا وقت طويل للتحضير حالنا حال منافسنا، ولكن كل مباراة نلعبها نبحث فيها عن الفوز».

وعن مدى تأثر فريقه بالأجواء المناخية في المنطقة الشرقية، أجاب مدرب الوصل: «الأجواء متشابهة في دول الخليج، وهذا الأمر يصعّب المباراة سواء على اللاعبين أو الجماهير».