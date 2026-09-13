رودجرز: نملك الخيارات أمام الوصل.. وناتشو: جاهزون

عبّر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم عن فخره بمشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشددًا على أنه يملك الكثير من الخيارات في مواجهة الوصل الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.

وقال رودرجرز في المؤتمر الصحافي، الأحد: «فخر كبير أن نكون في هذه المسابقة، وهي صفحة في تاريخ نادينا، وعملنا بشكل كبير حتى نشارك ونعمل شيئًا فيها».

وتابع مدرب القادسية:«نريد أن نقاتل ونلعب بشكل جيد، ولقاء الوصل يأتي بعد ضغط المباريات، ونحترم جميع الخصوم، واللاعبون يعلمون الطريقة التي نلعب بها، وسنضع الخطة المناسبة ولدينا خيارات كثيرة في العناصر».

وواصل المدرب الإيرلندي الشمالي: «نخوض موسمًا صعبًا، وكل مسابقة تشكل تحديًا لنا سواء الدوري السعودي أو البطولة الآسيوية، وكل مسابقة نشارك فيها نبحث عن تقديم كل ما لدينا».

وعن جاهزية جميع لاعبيه خصوصًا المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، أجاب رودرجرز: «اللاعبون الجدد لم يتأقلموا على طريقة اللعب، ومع الوقت سيدخلون في المجموعة، وبالنسبة للاعبين السعوديين كانوا ممتازين أمام الاتفاق خلال 60 دقيقة، ولكن تغيرت الوتيرة».

من جهته، أكد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز جاهزيتهم لمواجهة الوصل، مشددًا على أنهم يدخلون كل مباراة بطموح تحقيق الانتصار.

وقال ناتشو: «البطولة الآسيوية لها طعم خاص لأنني لم ألعب فيها، وكانت من ضمن أهدافنا، والأمر لم يكن سهلًا، وبذلنا مجهودًا كبيرًا حتى نشارك في منافساتها».