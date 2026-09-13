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التدريب الأخير

2026.09.13 | 07:44 pm
اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا للقاء باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: علي خمج
التدريب الأخير

التدريب الأخير

التدريب الأخير

التدريب الأخير

التدريب الأخير