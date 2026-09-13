التدريب الأخير

اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا للقاء باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: علي خمج