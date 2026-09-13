ظهر مع برايتون في الدوري الإنجليزي.. من هو المصري يونس إبراهيم؟

دخل لاعب مصري جديد إلى قوائم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو يونس إبراهيم الذي تابع فوز فريقه برايتون آند هوف ألبيون 5ـ0 على كوفنتري سيتي، الأحد، ضمن الجولة الرابعة، من على مقاعد الاحتياط.

وللمرة الأولى، ينضم إبراهيم «18 عامًا» إلى قائمة فريق برايتون الأول، بعدما وضع المدرب الألماني فابيان هورزيلير الثقة فيه، لكنه لم يدفع به بديلًا وأبقاه إلى جانبه.

وإضافةً إلى الجنسية المصرية، التي يحملها أيضًا أبواه، يمتلك اللاعب الصغير الجنسيتين البريطانية والأسترالية، وهو من مواليد أستراليا في فبراير 2008، ولعِب الكرة منذ صِغَره في بريطانيا التي انتقلت إليها أسرته.

والتحق إبراهيم بأكاديمية نادي برايتون آند هوف ألبيون قبل نحو ثلاثة أعوام، وتدرَّج سريعًا بين فِرَقِها حتى انضم، مطلع العام الجاري، إلى فريق تحت 21 عامًا بصفة دائمة.

وبسبب لفتِه الأنظار مع فريق الشباب، ضمَّه هورزيلير إلى قائمة الفريق الأول أمام كوفنتري سيتي.

وقبل برايتون، لعِب المصري، خلال مراحل مبكّرة للغاية من مسيرته الكروية، في ناديي لوتون تاون وتشيلسي الإنجليزيين.

وهو من لاعبي الوسط ذوي النزعة الهجومية، يتنقل بين عمق الملعب والطرفين، ويلعب بقدمه اليسرى.

وتألق إبراهيم مع فريق برايتون تحت 18 عامًا الموسم الماضي، حيث أحرز سبعة أهداف وصنع أربعة في 17 من مباريات الدوري الإنجليزي المخصص لهذه الفئة العمرية. ولحساب الموسم ذاته، لعِب 3 من مباريات فريق تحت 21 عامًا ضمن دوري الـ «بريميرليج 2».

وكافأ النادي اللاعبَ الواعد على تطوًّر أدائه ومنحه أول عقد احترافي، في يوليو الماضي.

ولعِب إبراهيم 3 من جولات موسم الـ «بريميرليج 2» الجاري، وأحرز هدفين أمام أرسنال وليستر سيتي.

وحرصًا على عدم إفلات هذه الموهبة من منتخب «الفراعنة»، تواصلت لجنة المحترفين في الاتحاد المصري لكرة القدم مع إبراهيم، ونالت موافقته على تمثيل منتخب تحت 21 عامًا خلال الفترة المقبلة، وفق ما أورد موقع «كورة بلس» الإلكتروني الكروي المصري.

ويشير الموقع إلى اختيار اللاعب، المنتمي لإحدى أبرز منظومات تطوير اللاعبين في إنجلترا، تمثيل بلد والديه، على مستوى منتخبات الشباب، علمًا أنه بريطاني وأسترالي أيضًا وله أصول مغربية من جهة جدّته.