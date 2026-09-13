تاريخيا.. مهرجان ولي العهد للهجن يكسر حاجز 118 ألف مطية

بلغ إجمالي المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن عبر نسخه الثماني 118.574 مطية، في رقم يعكس اتساع حجم المشاركة في المهرجان منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2018 وحتى ختام النسخة الثامنة، الأحد، على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وسجلت النسخة الثامنة مشاركة 10.076 مطية تعود لـ2.170 مالكًا من 12 دولة، وتصدرت السعودية قائمة المشاركات بـ 6.583 مطية يملكها 1.699 مالكًا، تلتها قطر بـ1.608 مطايا، ثم الإمارات بـ1.311 مطية.

وتدرجت أعداد المشاركات عبر تاريخ المهرجان من 11.178 مطية في نسخته الأولى، وصولًا إلى أعلى مشاركة سجلتها النسخة السادسة عام 2024 بـ21.637 مطية، فيما بلغ عدد المشاركات في النسخة الحالية 10.076 مطية.

واختتمت اليوم النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن، التي جرت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تجاوزت 50 مليون ريال.

ويجسد تنامي المشاركات في المهرجان تطور رياضة الهجن، واتساع حضورها محليًا ودوليًا، بما يعزز المحافظة على الموروث الأصيل ومكانته في المشهد الرياضي والثقافي.