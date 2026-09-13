أنتونيلي يخطف جائزة إسبانيا الكبرى

ابتعد الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، في صدارة الترتيب العام أمام زميله البريطاني جورج راسل بعد فوزه بجائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 التي جرت للمرة الأولى على حلبة مدرينج، محققًا انتصاره الثاني تواليًا والثامن في 14 جولةً حتى الآن.

وبعد أن انطلق من المركز الثاني خلف البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين وحامل اللقب، أنهى أنتونيلي سباق الأحد، الذي امتدَّ 57 لفةً، في الصدارة أمام الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، ونوريس تواليًا، فيما جاء راسل في المركز الخامس خلف شارل لوكلير من موناكو، سائق فيراري.

ويأتي فوز السائق، البالغ 20 عامًا، في السباق الأول على حلبة مدرينج بعد أسبوعٍ من إنجازه على حلبة مونزا بين جماهيره، حين انطلق من المركز الـ 19 في طريقه ليصبح أول إيطالي يفوز على هذه الحلبة منذ عام 1966.

وقال الإيطالي: «كان سباقًا صعبًا. من الجيد أن أفوز، لكن هذا الانتصار لا يمنحني الشعور نفسه الذي أشعر به عادة، لأنني أعتقد أن لاندو كان يستحق الفوز. سنقبل بهذا الفوز وسنواصل الاندفاع».

ورفع أنتونيلي رصيده في الصدارة إلى 292 نقطةً متقدمًا بفارق 81 نقطةً على زميله راسل الثاني «211»، فيما تجمَّد رصيد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، عند 191 في المركز الثالث بعد اضطراره إلى الانسحاب باكرًا من سباق الأحد بسبب مشكلةٍ في المكابح.