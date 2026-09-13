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أنتونيلي.. الأسرع

2026.09.13 | 08:23 pm
تُوِّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بجائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 التي جرت للمرة الأولى على حلبة مدرينج محققًا انتصاره الثاني تواليًا والثامن في 14 جولةً حتى الآن (وكالات)
أنتونيلي.. الأسرع

أنتونيلي.. الأسرع

أنتونيلي.. الأسرع

أنتونيلي.. الأسرع

أنتونيلي.. الأسرع