أنتونيلي.. الأسرع

تُوِّج الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بجائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 التي جرت للمرة الأولى على حلبة مدرينج محققًا انتصاره الثاني تواليًا والثامن في 14 جولةً حتى الآن (وكالات)