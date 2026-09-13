التعاون: المسيئون لا يمثلوننا.. ونرفض الانتقاص والتنمر

أعلن نادي التعاون استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، على ملعب النادي.

وفاز الهلال 6ـ0 على مضيفه التعاون، لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وفي بيانٍ الأحد، أكد التعاون أن الهتافات المسيئة، الصادرة عن بعض الأفراد، مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا تمثل النادي أو جماهيره أو التقاليد المعروفة عن مُدرَّجِه.

وشدد على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو الانتقاص من الآخرين أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مُتابِعًا: «رياضتنا السعودية تستمد قيمها من أخلاق مجتمعنا الأصيل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتبنى على الاحترام والتنافس الشريف، وحفظ كرامة الجميع».

وأكد التعاون أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي هي تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون، التي عبّر عن اعتزازه بوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية، مشيرًا إلى رفضه أي إساءة، أيًا كان مصدرها أو المستهدَف منها.

وتعهد النادي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار الإساءات ولردع كل مسيء، لافتًا إلى ثبات «موقفه الداعم لبيئة رياضية راقية تليق باسم الرياضة السعودية ومكانتها وقيمها السامية».