سيتي يتفوق.. وهالاند يحسم ديربي مانشستر

قاد النرويجي إرلينج هالاند، هدّاف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، زملاءه إلى الفوز على أرض جاره اللدود مانشستر يونايتد 1ـ0 الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، على الرغم من النقص العددي منذ الدقيقة الـ 23 في صفوف وصيف البطل.

وسجّل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، مانحًا الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب السماوي الجديد، الانتصار الرابع في أربع مبارياته له مع الفريق في الدوري الممتاز، والخامس تواليًا بعدما تغلب على مضيفه بورتو البرتغالي 2ـ0 في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني يونايتد بهزيمته الثالثة مقابل فوز وتعادل في مستهل الدوري.

وبعد بداية متكافئة، تلقى سيتي ضربة قاسية بطرد فودين بالبطاقة الحمراء نتيجة ركله البرتغالي برونو فرنانديش، خلال صراعهما على الكرة، في رد فعل على ركلة وجهها له قائد «الشياطين الحمر» الذي أفلت من العقاب «23».

وبات فودين ثاني لاعب فقط يطرد أمام يونايتد في الدوري الممتاز، بعد الإيطالي برناردو كورادي عام 2006 وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وفرض يونايتد بعدها أفضليته النسبية لكن من دون فرص حقيقية على مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس سيتي، لينتهي الشوط الأول بمحاولة خطيرة لصالح أصحاب الأرض من ركلة حرة نفذها ماركوس راشفورد وارتدت الكرة من القائم الأيمن «45».

وعاد القائم ذاته ليقف حائلًا من دون هدف ليونايتد، بعدما صد تسديدة لكوبي ماينو قبل أن تنتهي الكرة بين أحضان دوناروما «51».

وواصل يونايتد اندفاعه نحو مرمى جاره لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة عبر هالاند في الدقيقة 60 من زاوية بعد عرضية من الكرواتي يوشكو جفارديول.

وأُلغي الهدف الرابع للنرويجي في الدوري الموسم الجاري بداعي التسلل بقرار من حكم الراية، لكن بعد تدخل طويل لحكم الفيديو المساعد، احتُسب هدف هالاند وتقدم سيتي على جاره اللدود خلافًا لمجريات اللعب.

وبات هالاند أفضل هداف في ديربي مانشستر على صعيد الدوري الممتاز، برفعه رصيده إلى 9 أهداف في 8 مشاركات، متقدمًا على الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وواين روني «8 لكل منهما».

وكان سيتي قريبًا من إضافة الهدف الثاني، لكن البلجيكي سيني لامينس، حارس مرمى يونايتد، والقائم الأيسر تدخلا في وجه تسديدة بعيدة للأرجنتيني إنسو فرنانديس، الوافد الجديد «69».

وحاول يونايتد العودة وإنقاذ نقطة التعادل على أقل تقدير، واعتقد الكاميروني براين مبومو أنه منحه ذلك في الوقت القاتل، لكن دوناروما تعملق وأبقى فريقه في المقدمة «5+90».