برشلونة يكسب ليفانتي برباعية

حافظ فريق برشلونة الأول لكرة القدم على انطلاقته المثالية بتحقيق فوزٍ صعبٍ 4ـ2 ​على مضيفه ليفانتي ضمن الدوري الإسباني، الأحد.

وتأخَّر ليفانتي بهدفين بعد 19 دقيقةً فقط على بداية المباراة، سجَّلهما تشافي إسبارت ولامين يامال، ثم دخل صاحب ‌الأرض في ‌أجوائها، وأنهى ​الشوط ‌الأول ⁠بست ​تسديداتٍ مقابل ⁠ثلاثٍ لبرشلونة.

وبعد 42 ثانيةً فقط من بداية الشوط الثاني، حصل برشلونة على ركلة جزاءٍ، سجَّلها لامين يامال، ليُحرز اللاعب، البالغ 19 ⁠عامًا، ثنائيةً ‌للمباراة ‌الثالثة على التوالي في الدوري.

وقلَّص ​إيفان روميرو ‌الفارق لليفانتي بعد أن تجاوز الحارس جوان جارسيا مستغلًّا تمريرةً غير دقيقةٍ من إسبارت قبل 12 دقيقةً على نهاية ‌المباراة.

وقبيل دقيقتين على الختام، اخترق روجر بروج دفاع ⁠برشلونة بعد ⁠محاولاتٍ عدة، وأحرز الهدف الثاني لقريقه.

لكنَّ آمال صاحب الأرض في تحقيق التعادل انتهت بعد أن سجَّل كريم أديمي هدفًا رابعًا لبرشلونة مكلِّلًا انطلاقةً جيدةً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدَّر برشلونة الدوري بالعلامة الكاملة في ​أول خمس مبارياتٍ ​متقدمًا بثلاث نقاطٍ على ريال مدريد، أقرب ملاحقيه.