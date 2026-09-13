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رباعية كاتالونية
2026.09.13 | 09:09 pm
قاد لامين يامال، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، «الكاتالوني» إلى الفوز 4ـ2 على مضيفه ليفانتي بتسجيل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدوري الإسباني، الأحد (وكالات)
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