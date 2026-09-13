رباعية كاتالونية

قاد لامين يامال، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، «الكاتالوني» إلى الفوز 4ـ2 ​على مضيفه ليفانتي بتسجيل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدوري الإسباني، الأحد (وكالات)