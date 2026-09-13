لانس يفرض التعادل على لومان.. وليل يتصدر

تجنّب فريق لانس الأول لكرة القدم، وصيف بطل الموسم الماضي، الهزيمة في ملعب العائد لومان، وتعادل 2ـ2 الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وفي رابع مباراة له في دوري الكبار الذي غاب عنه منذ 2010، نال لومان نقطته الثالثة بعدما تقدم بهدفين نظيفين على وصيف الموسم الماضي عبر الجزائري عادل بوربعة عند الدقيقة 32 ولوكا كادولا 44، قبل أن يرد الضيوف بهدفي السنغالي عبد الله سيما 2+45 والبديل الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش 51.

وبذلك، تجنّب لانس، القادم من فوز قاتل خارج الديار على سلافيا براغ التشيكي 3ـ2 في لقاء تخلف خلاله مرتين في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، هزيمة ثانية تواليًا بعد التي تلقاها في المرحلة الماضية على أرضه أمام لوريان 0ـ1، وثالثة الموسم الجاري، رافعًا بذلك رصيده إلى 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية، واصل ليل، ثالث الموسم الماضي، بدايته القوية في الموسم الجديد، بتحقيقه فوزه الثالث في أربع مباريات من دون هزيمة، وجاء على حساب ضيفه تروا 2ـ0.

وبرفعه رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات في سلسلة تخللها تعادله مع باريس سان جيرمان حامل اللقب 2ـ2، تصدر ليل الترتيب بفارق الأهداف أمام موناكو ورين، بعد فوز الأول على مرسيليا 1ـ0 وتعادل الثاني مع مضيفه ستراسبورج 1ـ1.