منذ النسخة الأولى.. مهرجان ولي العهد للهجن يتجاوز 14 ألف كيلومتر

تجاوزت المسافة التي قطعتها الهجن خلال منافسات مهرجان ولي العهد للهجن عبر نُسَخِهِ الثماني 14 ألف كيلومترٍ من الركض في 4050 شوطًا احتضنها ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2018 وحتى ختام النسخة الثامنة، الأحد.

وسجلت النسخة الأولى المسافة الأعلى بواقع 2674 كيلومترًا عبر 787 شوطًا، تلتها النسخة السادسة بـ 2118، فيما بلغت مسافة النسخة الأخيرة 932 كيلومترًا موزَّعةً على 248 شوطًا.

وبلغت المسافات في النسخة الثانية 1498 كيلومترًا، والثالثة 1811، والرابعة 2016، والخامسة 2012، فيما سجلت النسخة السابعة 953 كيلومترًا. ووصل إجمالي المطايا التي شاركت في المهرجان عبر تاريخه إلى 118.574 مطية.

واختتمت الأحد منافسات النسخة الثامنة التي جرت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائزَ ماليةٍ تجاوزت 50 مليون ريال.