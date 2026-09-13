فيسينج: عوار جاهز.. وعابدي: نريد نقاط الشمال

أعلن الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزية حسام عوار، لاعب الوسط، للمشاركة أمام الشمال القطري، الإثنين، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح المدرب، الأحد خلال مؤتمر صحافي في الدوحة عن المباراة: «عوار موجود معنا، وجاهز للمشاركة، وقدم مستويات مميزة خلال المباريات الماضية».

وغاب الجزائري عن الفوز الاتحادي على الفيصلي، 3-1 الجمعة ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، نظير شكواه من إجهاد عضلي.

وتحدث فيسينج عن تعامله مع مختلف الظروف من أجل مواصلة المنافسة، وأكد احترامه كافة المسابقات التي يشارك فريقه فيها وجداول المباريات، مبديًا سعادته بتطور مستوى جميع لاعبيه.

وأفاد الألماني ببذله كل ما في وسعه، مستفيدًا من خبرته لاعبًا ومدربًا، لخدمة الاتحاد ودعم تقدمه.

وخلال المؤتمر ذاته، توقّع فارس عابدي، ظهير أيسر الاتحاد، مواجهة صعبة مع الشمال، وتطلّع إلى العودة لجدة بالنقاط الثلاث.

وعن أدائه منذ انضمامه إلى النادي الصيف الجاري، قال: «ما قدمته مع الفريق منذ بداية الموسم جاء بتوفيق من الله، وبتوجيه الجهاز الفني وتعاون زملائي اللاعبين»، واعدًا بمواصلة بذل الجهد لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.