كين يمنح البايرن نقاط إلفيرسبرج

أهدى الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، فريقه الفوز على مضيفه إلفيرسبرج 2ـ1 الأحد في اختتام الجولة الثالثة من الدوري الألماني، بتسجيله هدف النقاط الثلاث عند الدقيقة 72.

افتتح بايرن التسجيل عبر لينارت كارل بتمريرة حاسمة من الدولي المغربي إسماعيل صيباري 26، وأدرك موريس كراتنماخر التعادل لأصحاب الأرض «61»، قبل حسم الحائز على الحذاء الذهبي الأوروبي الأمور عند الدقيقة 72.

ورفع بايرن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع من فوزين وتعادل، فيما تجمّد رصيد إلفيرسبرج عند ست نقاط في المركز السادس، متكبدًا خسارته الأولى بعد فوزين تواليًا في المرحلتين الأوليين.

وبدأت المباراة بأفضلية بافارية واضحة، لكن على الرغم من نسبة الاستحواذ التي بلغت 74 في المئة في الدقائق الـ14 الأولى، لم يُشكّل لاعبو المدرب البلجيكي فنسان كومباني خطورة واضحة على مرمى الحارس النمسوي نيكولاس كريستوف.

وجاء الفرج عبر كارل بالذات، هذه المرة بيسراه قوية من الجهة اليمنى داخل منطقة الياردات الست إلى سقف الشباك، مستفيدًا من عرضية لعبها صيباري من الجهة اليسرى 26.

وعلى الرغم من أفضلية الضيوف، إلا أن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عبر الأميركي كول كامبل، لكن الحكم ساشا شتيجامان ألغاه بداعي التسلل خلال الهجمة، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد 43.

وأدرك كراتنماخر التعادل لأصحاب الأرض، بتسديدة رائعة بيمناه من على مشارف منطقة الجزاء، أسكنها في الزاوية العليا اليمنى «61».

ونجحت مساعي حامل اللقب، وهذه المرّة عبر هدّافه كين، بتسديدة بيمناه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، استقرت إلى يسار كريستوف 72.

و في مباراة ثانية، واصل هامبورج بدايته الكارثية في الدوري بتجرّعه خسارة ثالثة تواليًا جاءت أمام مضيفه لايبزيج 0ـ5.

أحرز أهداف لايبزيج كل من الفرنسي تيديام جوميس 17 والنرويجي أنتونيو نوسا 28 والمجري ويلي أوربان 72 والبديلين الفرنسي الآخر كريستوفر نكونكو 74 والبرازيلي رومولو كاردوزو 77.