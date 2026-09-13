نيوم يكتب الانتصار الأول أمام الفتح

سجل فريق نيوم الأول لكرة القدم انتصاره الأول تاريخيًا أمام نظيره الفتح خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وتواجه الفريقان مرتين في الموسم الماضي على صعيد دوري روشن السعودي، نجح الفتح بالفوز في الدور الأول بهدف دون رد، بينما خرج في الثاني بتعادل 2ـ2.

تقدم نيوم أولًا عند الدقيقة 16 عن طريق ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء، قبل أن يدرك مراد باتنا التعادل للفتح عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني، أعاد أمادو كوني نيوم إلى المقدمة عند الدقيقة 51، لكن ويلفريد كانجا أدرك التعادل للفتح عند الدقيقة 64.

وعاد نيوم ليفرض تفوقه في الدقائق الأخيرة، إذ سجل ألكسندر لاكازيت هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 70، قبل أن يختتم فالنتين فادا الرباعية عند الدقيقة 79، لتنتهي المواجهة بفوز نيوم 4ـ2.

وشهدت المواجهة بطاقة حمراء بعد أن طُرد الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب نيوم عند الدقيقة 45.

ورفع نيوم رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل خسارتين بينما لازال الفتح يبحث عن انتصاره الأول بعد 3 تعادلات و4 هزائم.