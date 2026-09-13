الطيب لـ«الرياضية»: «شاهد قبل الحذف» تجربة واقعية مختلفة

يستعد الممثل المصري علي الطيب لعرض مسلسله الجديد «شاهد قبل الحذف»، الذي يجمعه بالفنانة تارا عماد، إلى جانب مجموعة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال سبتمبر الجاري عبر منصة «شاهد»، في تجربة درامية تتناول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الشباب والعلاقات الإنسانية.

وقال الطيب في تصريح خاص لـ«الرياضية» إن «شاهد قبل الحذف» يمثل تجربة مختلفة على المستويين الفني والإنساني، موضحًا أنه حرص على دراسة تفاصيل الشخصية وطبيعة حياة «شحاتة» وطريقة تفكيره، حتى يقدم نموذجًا واقعيًا لشاب مصري يواجه ظروفًا تشبه ما يمر به كثير من الشباب.

ويجسد علي الطيب خلال الأحداث شخصية «حسن شحاتة»، وهو شاب خريج كلية تجارة من منطقة شبرا، يعمل في مجال خدمة العملاء، قبل أن يتعرض لأزمة تقلب مسار حياته وتدفعه إلى العمل في محل الحلاقة الخاص بوالده، لتبدأ معها مجموعة من التحولات التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيته.

وتتطور الأحداث بالتزامن مع دخول حياة «شحاتة» العاطفية في منعطف جديد، بعدما تتجه حبيبته، التي تجسدها تارا عماد، إلى صناعة المحتوى عبر «تيك توك»، سعيًا وراء الشهرة السريعة، وهو ما يضع علاقتهما أمام عدد من الصراعات والمواقف المرتبطة بعالم السوشال ميديا وتأثيره في اختيارات الشباب وحياتهم اليومية.

ويرى الطيب أن اختياراته الفنية تعتمد على التنوع وعدم تكرار نفسه، مؤكدًا امتلاكه شجاعة الاعتذار عن الأدوار التي لا يشعر بقدرته على تقديمها بالشكل المناسب، أو الشخصيات التي سبق له تقديمها، قائلًا: «عندما تعرض علي شخصية مشابهه لشخصية سبق وقدمتها أو شعرت أنها لن تضيف لي جديدًا لا أخجل من الاعتذار عن أدائها» وهو ما يعكس حرصه على البحث عن شخصيات تضيف إلى مشواره ولا تكرر تجاربه السابقة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب الطيب وتارا عماد كلٌ من سما إبراهيم، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، وصفاء جلال، وسماح السعيد، وسمر علام، وعمرو القاضي، ومحمد عبد الجواد، من تأليف محمد السوري، وأمين جمال، وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.