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ديربي سماوي
2026.09.13 | 10:14 pm
حسم فريق مانشستر سيتي مواجهة الديربي أمام جاره وغريمه يونايتد بهدف النرويجي إرلينج هالاند، هدّاف الفريق، خلال المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد (وكالات)
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