لوبوتكا يعيد نابولي إلى الانتصارات

استعاد فريق نابولي الأول لكرة القدم اتزانه بعد ثلاث هزائم متتالية ضمن كافة المسابقات، بفوزه على ضيفه بولونيا 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي للسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب وسطه، صاحب هدف الفوز في الدقيقة 66 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجنوب الإيطالي.

ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع بتحقيق فوزه الثاني في الدوري، بعد أول على جنوى 2ـ0، افتتاحًا، فيما تجمّد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائم في المركز الـ 17.

ووضع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري حدًا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية محليًا وأوروبيًا، جاءت أمام كومو 1ـ2 وإنتر 2ـ3 في المرحلتين الأخيرتين من الدوري، وأمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 0ـ1.

وألغى الحكم كيفن بوناتشينا هدفًا لبولونيا برأسية البلجيكي أرتور تيات بداعي التسلل، عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».

ومنح لوبوتكا نقاط الفوز لنابولي مترجمًا عملًا جماعيًا مميزًا وسلسلة من التمريرات بين جوفاني دي لورنتسو، والبلجيكي كيفن دي بروين، والبديل كوستانتينو فافاسولي، الذي لعب عرضية من الجهة اليمنى، تابعها السلوفاكي بيمناه من على مشارف منطقة الياردات الست إلى المرمى 66.

وفي مباراة ثانية أسقط ليتشي ضيفه مونتسا 3ـ1 معمّقًا بذلك جراحه بعدما كبّده الخسارة الثالثة في أربع مباريات.

وأحرز المالي لاسانا كوليبالي ثنائية لأصحاب الأرض «3 و21»، وأضاف البرتغالي تياجو جابريال الهدف الآخر 10، فيما سجّل البرتغالي الآخر ريكاردو مانجاش «20»، والبديل الأرجنتيني إيسيكييل سيبايوس «89» هدفي مونتسا.

ورفع ليتشي رصيده إلى ست نقاط بعد تحقيقه الفوز الثاني في الدوري الموسم الجاري، فيما جمع مونتسا، العائد إلى دوري الأضواء، نقطة واحدة من تعادل وثلاث خسارات.