تدريب تكتيكي يختتم تحضيرات «النمور»

خاض اللاعبون الأجانب العشرة تدريب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الأحد على ملعب البيت، في ختام الاستعداد لمواجهة الشمال القطري، الإثنين، ضمن أولى جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وركَّزت الحصة التدريبية، حسبما أفادت مصادرُ «الرياضية»، على الجوانب الفنية، وأظهر جميع اللاعبين، بمن فيهم الأجانب، جاهزيةً للمشاركة في المباراة.

وكان الفريق وصل إلى الدوحة، العاصمة القطرية، السبت، وأدَّى بعد وصوله بقليلٍ تدريباتٍ استرجاعيةً.

وضمَّت بعثة «النمور» عشرة لاعبين أجانب، هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، والجزائري حسام عوَّار والسنغالي ديون لوبي والكولومبي ريتشارد ريوس، لاعبو الوسط، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، والمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، المنضم أخيرًا إلى الفريق.

وتأهل الاتحاد إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة إثر الفوز 4ـ1 على الجزيرة الإماراتي في الملحق المؤهل.