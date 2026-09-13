زيلر: بينيلوبي وبارديم سر نجاح «Bunker»

كشف المخرج الفرنسي فلوريان زيلر عن أنه لم يبدأ فيلمه الجديد «Bunker» من فكرةٍ تقليديةٍ عن العلاقات الزوجية، وإنما من شخصين اختارهما ليكونا نقطة انطلاق العمل، وهما بينيلوبي كروز وخافيير بارديم، حسبما أعلنه في تصريحاتٍ إعلاميةٍ في القاهرة، العاصمة المصرية.

وحصد العمل عقب عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تصفيقًا، استمر 16 دقيقةً وسطَ تفاعلٍ لافتٍ من الجمهور داخل قاعة العرض، فيما تبادل بينيلوبي وبارديم التحية خلال التصفيق.

وذكر زيلر، أنه كتب «Bunker» تحديدًا من أجل بينيلوبي وبارديم، مبينًا أنهما كانا نقطة البداية، ومصدر الإلهام للمشروع، موضحًا أن اختيارهما لم يرتبط بموهبتهما فقط، بل وأيضًا بكونهما زوجين يمتلكان حضورًا رمزيًّا لافتًا، وهو ما منحه مدخلًا مختلفًا لطرح أسئلةٍ حول الحب والوفاء والغفران، وطبيعة العلاقات الإنسانية.

وينقل زيلر هذه الفكرة إلى أجواءٍ من الإثارة النفسية عبر قصة زوجين، تبدأ علاقتهما في مواجهة سلسلةٍ من التحولات والشكوك.

ويجسِّد بارديم شخصية «ميجيل»، وهو مهندسٌ معماري ناجحٌ في لندن، يحصل على فرصةٍ لبناء ملجأ محصَّنٍ لرجل أعمالٍ ملياردير، يعمل في مجال التكنولوجيا، لكنَّ دخوله هذا العالم يبدأ في التأثير على حياته الشخصية.