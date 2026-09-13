بعد 8 أعوام.. ميندي يعلق القفاز

اعتزل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اللعب دوليًا عن 34 عامًا، وفق ما أعلن الأحد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ثمانية أعوام و59 مباراة دولية بقميص «أسود التيرانجا».

وكتب حارس مرمى الفريق الأهلاوي، الذي دافع خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان مرسيليا ورينس ورين في فرنسا وتشيلسي في إنجلترا: «جيريجيف السنغال»، أي شكرًا السنغال باللغة الولفية، مرفقًا عبارته بمقطع فيديو يستعرض أبرز محطاته مع المنتخب السنغالي.

واستعرض ميندي، الذي منحه أليو سيسي، المدرب السابق لمنتخب بلاده، أول ظهور دولي عام 2018، في الفيديو التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، إضافة إلى لقب نسخة 2025 على حساب المغرب المضيف بعد نهائي حُسم ميدانيًا لمصلحة بلاده 1ـ0، قبل أن يمنحه الاتحاد الإفريقي للعبة لاحقًا لأصحاب الأرض بقرار إداري.

ومع قائده خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وساديو مانيه، لاعب النصر، جسّد ميندي الجيل الذهبي للكرة السنغالية، وظل أحد أعمدة «أسود التيرانجا» خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث خرج السنغاليون من دور الـ32 على يد بلجيكا «2ـ3 بعد التمديد».

وأثنى المنتخب السنغالي على جهود ميندي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا في رسالته: «هناك مسيرات تُقاس بعدد المباريات الدولية والألقاب والإحصاءات، وهناك مسيرات تُقاس بالمكانة التي تحتلها في ذاكرة شعب بأكمله. إدوار ميندي، قصتك مع أسود التيرانجا باتت الآن من هذه الفئة».