الرياض يلحق بالخلود الخسارة الأولى

ألحق فريق الرياض الأول لكرة القدم الخسارة الأولى بنظيره الخلود في الموسم الجاري بالفوز عليه 2ـ0 في المواجهة التي جرت، الأحد، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

ويدين الفريق العاصمي بهذا الانتصار إلى نجمَيه الإيفواري عبد القادر كيتا، والأوروجوياني رودريجو أباسكال اللذين سجَّلا الهدفين عند الدقيقتين 65 و89 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

واستعاد «مدرسة الوسطى» بهذا الفوز توازنه بعد خسارةٍ قاسيةٍ أمام الأهلي 0ـ5، وتعادلٍ سلبي مع الخليج في آخر جولتين، كما سجل انتصاره الثاني في النسخة الجارية للدوري، رافعًا رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز الـ 11.

وعلى الجانب الآخر، أوقفت الخسارة انطلاقة الخلود، الذي مُني بهزيمته الأولى بعد ست مبارياتٍ دون خسارةٍ «ثلاثة انتصاراتٍ ومثلها من التعادلات»، ليتجمَّد رصيده عند 12 نقطةً في المركز السابع.