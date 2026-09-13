أبطال إفريقيا.. تأهل بيراميدز ومغادرة شبيبة الساورة

تأهل فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه 5ـ1 على ضيفه جورماهيا الكيني، فيما ​ضرب السويحلي الليبي موعدًا مع الترجي التونسي في الدور المقبل، بينما ودع شبيبة الساورة الجزائري البطولة، الأحد.

وصعد بيراميدز، بطل النسخة قبل الماضية، للدور المقبل بعد فوزه 7ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأحرز المغربي وليد الكرتي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 27 من ضربة رأس، وضاعف صاحب الأرض النتيجة بهدف ثانٍ ‌في الدقيقة 37 ‌عبر تسديدة أرضية زاحفة من داخل ​منطقة ‌الجزاء ⁠عبر ​ناصر ماهر.

وعزز ⁠يوسف إبراهيم «أوباما» تقدم بيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص جورماهيا الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أيضًا.

وأحرز مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة بعدما اقتنص الكرة من حارس الضيوف ليضع الكرة بسهولة ⁠داخل الشباك.

واختتم محمود عبد الحفيظ «زلاكة» خماسية ‌بيراميدز في الدقيقة الأولى من ‌الوقت المحتسب بدل الضائع.

وودع شبيبة الساورة ​البطولة بالخسارة 1ـ3 على ‌ملعب حورويا كوناكري الغيني في إياب الدور التمهيدي الأول.

وخرج ‌شبيبة الساروة من البطولة على الرغم من فوزه على أرضه 1ـ0 في مباراة الذهاب.

وسجل الفريق الغيني هدفه الأول من ركلة الجزاء في الدقيقة 17 عن طريق غانا باري.

وأدرك نسيم حدوش التعادل ‌للفريق في الدقيقة 57، لكن حورويا عاد بقوة في الدقائق الأخيرة وسجل ثنائية عن ⁠طريق ⁠كل من مورلاي سيلا وساليف كوليبالي في الدقيقتين 90 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي وقت سابق، تأهل السويحلي إلى دور الـ32 بعد فوزه 3ـ0 على مضيفه كي.في. زد زنجبار في إياب الدور التمهيدي.

وتفوق بطل الدوري الليبي 4ـ0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح محمد صولة التسجيل للسويحلي في الدقيقة 76، وعزز أوتو جون النتيجة قبل أن يختتم زاد الخير أبو خطوة الثلاثية في الدقيقة 90.

وضرب السويحلي موعدًا مع الترجي التونسي في ​الدور المقبل، وذلك في مواجهة ​مرتقبة بين ممثل الكرة الليبية وأحد أبرز أندية تونس وإفريقيا.