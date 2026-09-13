بتعادل الدرعية.. أبها يوقف الهزائم ويسجل أسوأ انطلاقة

أوقف فريق أبها الأول لكرة القدم سلسلة هزائمه، مساء الأحد، بتعادلٍ مع مضيفه الدرعية، لكنَّه كتب في الوقت ذاته أسوأ انطلاقةٍ له على مستوى مشاركاته في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بنقطتين فقط من الجولات السبع الأولى.

وانتهى لقاء الفريقين على ملعب «الأول بارك» في الرياض دون أهدافٍ، في ختام سابع جولات الموسم الجاري.

بذلك، ارتفع رصيد الدرعية، صاحب المركز الثامن، إلى 11 نقطةً، بينما بقِي أبها في المركز الـ 18 والأخير، لكنْ بنقطتين بدلًا من واحدةٍ.

ودخل الفريق المضيف المباراة بعد فوزه على الفتح 2ـ1 ضمن الجولة السادسة، وأتى ضيفُه من خسارةٍ على يدي النصر 1ـ2.

وسدَّد الفريقان 23 كرةً على المرميين، لكنَّ شباكهما لم تهتز، فيما تلقَّى ثلاثة لاعبين من كل فريقٍ بطاقاتٍ صفراء.

وفيما أوقف أبها خسائره، عقب تعرُّضه إلى ثلاثٍ متتاليةٍ، لكنَّه سجَّل أقلَّ حصيلةٍ نقطيةٍ له في الجولات السبع الأولى من دوري المحترفين، الذي بدأ عام 2008.

ويخوض الفريق منافسات الدوري، الذي يحمل اسم «روشن» منذ 2022، للمرَّة السابعة. وحصيلَتُه الأقل، قبل الموسم الجاري، تعود إلى دوري 2021ـ2022 عندما اكتفى بجمع أربع نقاطٍ فقط من أول 21 ممكنة.