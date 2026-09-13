في الرمق الأخير.. الجبلين والأنوار ينتصران

حقق فريق الجبلين الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على مضيفه هجر 1ـ0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، والتي جرت على ملعب نادي هجر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم البرتغالي دانيال عند الدقيقة 81، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة.

وبهذا الانتصار رفع الجبلين رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد هجر عند 5 نقاط.

وفي مباراة ثانية، فرض فريق الزلفي التعادل السلبي على مضيفه الطائي.

ورفع الطائي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، متأخرًا بفارق الأهداف عن الزلفي صاحب المركز السادس بالرصيد النقطي ذاته.

وفي مواجهة ثالثة، قفز الأنوار إلى المركز الثالث بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه الصقر.

وأحرز الجزائري رضا بن سايح هدف المباراة الوحيد لصالح فريقه الأنوار عند الدقيقة 86 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف على الجبيلين، بينما بقى الصقر بأربع نقاط في المركز الرابع عشر.