تعادل الدرعية وأبها

انتهت مباراة فريق الدرعية الأول لكرة القدم وضيفه أبها من دون أهداف، مساء الأحد على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي- الدرعية) و(المركز الإعلامي- أبها)