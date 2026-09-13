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تعادل الدرعية وأبها

2026.09.13 | 11:49 pm
انتهت مباراة فريق الدرعية الأول لكرة القدم وضيفه أبها من دون أهداف، مساء الأحد على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي- الدرعية) و(المركز الإعلامي- أبها)
تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

تعادل الدرعية وأبها

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