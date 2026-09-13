باكنجهام: العمل التراكمي صنع سلسلة الخلود

أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أن العمل التراكمي خلال الأشهر الـ14 الماضية أسهم في وصول فريقه إلى سلسلة طويلة دون خسارة في المسابقات المحلية، مشددا على أنه سيستغل فترة التوقف من أجل تصحيح الأخطاء.

وقال باكنجهام خلال المؤتمر الصحافي بعد الخسارة 0-2 أمام الرياض، الأحد في سابع جولات دوري روشن السعودي : ««أبارك لفريق الرياض، و لاعبوه استغلوا الهجمات بشكل مميز،ولا بد أن نستفيد من هذه المباراة».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «لم نخسر منذ فترة طويلة، ومن الصعب أن نستمر على رتم عدم خسارة، وعلينا التركيز على المباريات المقبلة»».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول كيفية التعامل مع الخسارة التي أنهت سلسلة الفريق دون هزيمة منذ مايو الماضي، أجاب مدرب الخلود: «سأستمر في العمل المميز الذي بدأ منذ 14 شهرًا، والعمل التراكمي هو ما جعل الخلود لا يخسر منذ مايو الماضي، وسأعمل على الأخطاء من الآن».

وتابع باكنجهام: «لعبنا حتى الآن ثماني مباريات، وفي لقاء الرياض لم نوفق في استغلال الفرص، والمنافس كان أفضل منا، وعلينا طي صفحة هذه المواجهة والتركيز على ما بعد فترة التوقف».

وتوقفت أمام الرياض سلسلة الخلود دون خسارة في المسابقات المحلية، التي بدأت عقب سقوطه أمام الأهلي 16 مايو الماضي ضمن الجولة الـ33 من دوري في نسخته الأخيرة، 16 مايو، إذ أنهى الموسم بالتعادل أمام الفتح، قبل أن يحافظ على سجله الخالي من الخسارة الموسم الجاري حتى مواجهة الرياض.

وكان الخلود قد حقق خلال الموسم الجاري ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري قبل خسارته أمام الرياض، إضافة إلى انتصار في كأس الملك.