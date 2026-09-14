ديابي يدخل حسابات بوسيتش.. اختبارات تحدد مصير فينالدوم

يخضع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاختبارات بدنية، الإثنين، قبل مواجهة الشمال القطري ضمن الجولة الأولى من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويُنتَظر أن تُحدَّد، بعد الاختبارات البدنية، إمكانيةُ مشاركة اللاعب أساسيًّا في المواجهة من عدمها، مع توقُّعات من المصادر ذاتها بحضوره على مقاعد البدلاء بسبب نقص اللياقة لعدم انضمامه إلى المعسكر الإعدادي.

وعلى صعيد متصل، أبدى الجزائري حسام عوَّار، لاعب الوسط، جاهزيته لخوض لقاء الشمال بعد أن أراحه الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، في مباراة الفيصلي الماضية ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

ويدخل الاتحاد اللقاء بقائمة تتكوَّن من عشرة لاعبين أجانب، يتقدَّمهم الصربيان بريدراج رايكوفيتش ويان كارلو سيميتش، إضافةً إلى البرتغالي دانيلو بيريرا، والكولومبي ريتشارد ريوس، والسنغالي ديون لوبي، والهولنديين فينالدوم وستيفن بيرجوين، والجزائري حسام عوَّار، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إيلينيخينا.

وفي «نخبة آسيا» أيضًا، لكنْ على الضفة الأهلاوية، دخل الفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب وسط الفريق الجديد، خيارات مدربه الهولندي مارينو بوسيتش خلال مباراة باختاكور الأوزبكي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وأظهر الفرنسي جاهزيةً عاليةً في التدريبات الجماعية، التي جرت الأحد في مقر النادي، وسيبقى قرار مشاركته بيد الهولندي.