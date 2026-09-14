النصر يفتح ملف بوشل

فتح نادي النصر ملف تجديد عقد نواف بوشل، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، قبل دخوله، يناير المقبل، الفترة الحرَّة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النصر تعتزم تسريع المفاوضات مع بوشل خلال الفترة المقبلة، وعدم تأجيل الملف حتى الأسابيع الأخيرة من عقده في ظل رغبتها بالمحافظة على اللاعب، واستمراره ضمن صفوف الفريق.

وتأمل الإدارة النصراوية، في حال التوصُّل إلى اتفاق مع نواف على تفاصيل العقد الجديد، الحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية لاعتماد التجديد، وهي الخطوة التي تُمثِّل جانبًا صعبًا في إكمال الملف رسميًّا.

ويأتي التحرك النصراوي في ظل الرقابة المالية المشدَّدة التي يواجهها النادي على عقوده الجديدة والتجديدات، إذ يأمل الحصول على الموافقة اللازمة حال التوصُّل إلى اتفاق مع بوشل، خاصَّةً بعد الصعوبات التي واجهتها الإدارة في ملف تجديد عقد عبد الرحمن غريب.

وانضم اللاعب إلى النصر، يناير 2023، قادمًا من الفتح بعد أن اشترى النادي العاصمي المدة المتبقية من عقده.

وخلال مسيرته مع الفريق، لعب بوشل 131 مباراةً، سجل فيها ثلاثة أهداف، وقدَّم 18 تمريرةً حاسمةً، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.