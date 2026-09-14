لاج: نحدد أهداف الدرعية بعد الدور الأول

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، صعوبة لعب مباراة كل ثلاثة أيام، مشيرًا إلى تأثر جودة الأداء سلبًا بذلك.

وصرّح خلال مؤتمر صحافيّ بعد التعادل مع أبها من دون أهدافٍ الأحد في الرياض: «الجميع يشكو من جدولة المباريات عالميًا، ولكن اللعب كل ثلاثة أيام يجعل التحلي بنفس الطاقة صعبًا ويُصعِّب المسألة كثيرًا، وجودة المباريات تقلّ تدريجيًا».

وشرح لاج طريقته في تحديد هدف معيّن من الموسم قائلًا: «حتى نهاية الدور الأول، سننظر كيف نتحسن، وبعدها نستطيع إيجاد هدف ثابت، وحتى ذلك الحين، نسعى إلى التطور وأن يعرف اللاعبون أنفسهم».

وأوضح: «نحتاج إلى التحسن مع الكرة، ولذلك غيّرنا النظام الفني، في بعض الأحيان توجِد خطة ولا تملك الكرة بالطريقة التي ترغب فيها».

وذكر البرتغالي أن الجهاز الفني صنع فريقًا صلبًا خلال شهرين جمع 11 نقطة حتى الآن، واستدرك: «علينا تطوير الجانب الذي أُفضّله، وهو تعامل الفريق بالكرة».

وفي ختام مؤتمره، بارك مدرب الدرعية للسعوديين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.