دولاك: المستوى لا يرضيني.. وأنتظر التضحيات

عبَّر البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، عن عدم رضاه عن مستوى فريقه على الرغم من الفوز على الخلود 2ـ0، الأحد، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، كاشفًا في الوقت ذاته عن أن فترة التوقف ستشهد عملًا كبيرًا من أجل تطوير الأداء.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، ردَّ دولاك على سؤال «الرياضية» حول: ماذا سيعمل في فترة التوقف بعد أن نجح في حصد النقاط الثلاث؟ قائلًا: «الفوز مهمٌّ، ولدينا عملٌ كبيرٌ خلال التوقف. أحتاج من اللاعبين إلى تقديم مزيدٍ من التضحيات، فأنا غير راضٍ حتى الآن عن الفريق، ونعاني من بعض الظروف».

ووصف المدرب البرازيلي الغيابات التي يعاني منها فريقه بالمؤثرة، لكنَّه شدَّد على ضرورة التعامل معها، ومنح الفرصة للعناصر الواعدة لإثبات حضورها خلال المرحلة المقبلة.

وأهدى مدرب الرياض نقاط الانتصار إلى بويان، مدرب حراس المرمى، بسبب الظروف التي تمرُّ بها ابنته، بالقول: «الجميع يهدي هذا الفوز إلى بويان، فابنته في حالة غير مستقرةٍ. قلوبنا معك إلى الأبد».