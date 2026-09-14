هيئة الحكام تقر بخطأ احتساب هدف سيتي ضد يونايتد

أقرَّت هيئة حكام المباريات المحترفة «برو ريف»، الأحد، بأن قرار احتساب هدف الفوز الذي سجَّله النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، خلال الانتصار على مانشستر يونايتد 1ـ0، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كان «خطأً في التقدير».

وكان سيتي يلعب بعشرة لاعبين لطرد فيل فودن بسبب ركله البرتغالي برونو فرنانديش، لاعب يونايتد، عندما سجَّل هالاند هدف المباراة الوحيد مع حلول الدقيقة 60 إثر متابعةٍ قريبةٍ لعرضية الكرواتي يوشكو جفارديول.

وفي البداية، أُلغي الهدف بداعي التسلل على هالاند، لكنَّ حكم الفيديو المساعد «VAR» تراجع عن القرار لاحقًا على الرغم من وجود الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط سيتي، في موقفِ تسللٍ، ومحاولته الوصول إلى الكرة قبل المهاجم النرويجي.

وبما أن فرنانديز لم يلمس الكرة، تم احتساب الهدف، ما أتاح لهالاند الاحتفال بهدفه التاسع في الدوري خلال مواجهات «ديربي مانشستر».

ونشر مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهدف، أن حكم الفيديو المساعد «عدَّ أن هالاند كان في موقفٍ سليمٍ»، ورأى أن «فرنانديز ومع أنه كان موجودًا في موقف تسللٍ، لكنَّه لم يلعب الكرة».

لكنَّ هيئة حكام المباريات المحترفة «برو ريف» أوضحت لاحقًا، أن حكم الفيديو المساعد «لم يدرك التأثير المحتمل» لموقع لاعب الوسط الأرجنتيني، وأنه «كان يجب أن يوصي بمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية».

وأضاف البيان: «تم التواصل مع مانشستر يونايتد للإقرار بما نعدُّه خطأً في التقدير. وسيتم إجراء مراجعةٍ للحادثة».

وبعد المباراة، قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد: إنه من «المقلق» أن يتوصَّل طاقم الحكام إلى أن هدف هالاند صحيحٌ.

وكان المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز اللاعبَ الأكثر انخراطًا من جهة يونايتد باللقطة المثيرة للجدل.

وذكر مارتينيز، أنه تأثر بوضوحٍ بوجود فرنانديش، زميله في المنتخب، أمامه، واصفًا هدف سيتي بأنه «ظلم».

وقال لشبكة «سكاي سبورتس»: «توجَّهت نحوه لأنه كان أمامي، لذا كان هالاند حرًّا في الخلف». مضيفًا: «أن يرتكب خمسة، أو ستة أشخاصٍ من الحكام هذا النوع من الأخطاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا أمرٌ غير مقبولٍ. نغادر ونحن نشعر بهذا الظلم».