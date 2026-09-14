«اللومي الحسّاوي» يختتم فعالياته بتدشين «مدينة الليمون 2»

رعى الأمير ⁧‫سعود بن طلال‬⁩، محافظ ⁧‫الأحساء‬⁩، الأحد، حفل ختام معرض «اللومي الحسَّاوي 2026»، في حضور المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، وعددٍ من المسؤولين والشركاء والرعاة.

ودشَّن الأمير سعود، خلال الحدث، مشروع «مدينة الليمون 2»، أحد مشروعات مؤسسة ريف الأهلية، كما جرى توقيع ثلاث مذكَّرات تفاهمٍ، واتفاقياتٍ، تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم المزارعين والمشروعات الريادية، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأحساء.

‏وأكَّد محافظ الأحساء، أن معرض «اللومي الحسَّاوي»، الذي نظَّمته «غرفة الأحساء» بالتعاون مع شركائها في مقر مركز المعارض، يعكس ما تزخر به المحافظة من مقوماتٍ زراعيةٍ واقتصاديةٍ، وما تتمتَّع به منتجاتها المحلية من فرصٍ واعدةٍ للنمو والتطوير، في ظل ما يحظى به القطاع الزراعي والمنتجات المحلية من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن ما يشهده المعرض من تطورٍ وتوسُّعٍ في الشراكات والمبادرات، وانتقالٍ بالمنتج من مرحلة العرض والتسويق إلى مجالات التصنيع والاستثمار، يُجسِّد تكامل الجهود نحو استثمار الميزة النسبية للأحساء، وتعظيم أثرها التنموي والاقتصادي.

‏من جانبه، أوضح المشيطي، أن مشروع «مدينة الليمون 2» يُمثِّل خطوةً نوعيةً في دعم التنمية الزراعية في الأحساء، كاشفًا عن أن المشروع يأتي على مساحةٍ تتجاوز 3.1 مليون مترٍ مربعٍ، ويضم 183 حيازةً زراعيةً، وأكثر من 80 ألف شجرةٍ، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمحاصيل المحلية، ودعم استدامة القطاع الزراعي.

في حين، ذكر محمد العفالق، رئيس مجلس إدارة «غرفة الأحساء»، أن رعاية محافظ الأحساء المعرض أسهمت في تعزيز تطوره واتساع أثره، موضحًا أن النسخة الثالثة استقطبت أكثر من 104 مشاركين، واحتضنت 84 منتجًا تحويليًّا على مساحة تجاوزت عشرة آلاف متر مربع، لافتًا النظر إلى أن المعرض ركز على تحويل الفرص إلى شراكات ومشروعاتٍ استثمارية مستدامة، ودعم انتقال المنتجات المحلية من التسويق إلى التصنيع.

‏وفي ختام الحفل، كرَّم محافظ الأحساء الشركاء والرعاة والجهات المساهمة في دعم المعرض، وإسهامهم في إنجاح برامجه وفعالياته، وتعزيز أهدافه في خدمة القطاع الزراعي والمنتجات المحلية.