سان جيرمان يحقق الانتصار الأول

حقق فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، حامل اللقب وبطل أوروبا، فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، وجاء على حساب مضيفه بريست 1ـ0 الأحد، ضمن الجولة الرابعة.

وبدأ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل مع رين 2ـ2، ثم مع ليل بالنتيجة ذاتها قبل أن يسقط على أرضه أمام موناكو 1ـ2.

ويبدو أن الفوز الكاسح الذي حقَّقه الفريق، منتصف الأسبوع، على ضيفه سلافيا براتيسلافا السلوفاكي 6ـ1 في مستهل حملة دفاعه عن لقبه الأوروبي منحه دفعًا معنويًّا كبيرًا ليُحقِّق فوزه الأول محليًّا، ويتحضَّر بأفضل طريقةٍ أيضًا لاختباره الصعب، الأحد المقبل، على أرض غريمه مارسيليا.

وكان الفريق الباريسي الأفضل في الشوط الأول، واستحقَّ أن ينهيه متقدِّمًا بهدفٍ مبكِّرٍ، سجَّله الوافد الجديد، بطل العالم الإسباني فيران توريس، في الدقيقة الخامسة بتسديدةٍ من خارج المنطقة بعد تمريرةٍ من عثمان ديمبيلي إثر لعبةٍ جماعيةٍ مميَّزةٍ.

وخسر سان جيرمان بعدها جهود نجمه المغربي أشرف حكيمي بسبب الإصابة، تاركًا مكانه للإسباني فابيان رويس «39».