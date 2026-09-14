الأهلي .. الاتحاد.. والقادسية يقصون شريط نخبة آسيا

يستهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم «حامل اللقب»، الإثنين، مشواره في الموسم الجديد من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة أمام باختاكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ويطمح العملاق الجداوي إلى المنافسة بقوة على النسخة الحالية حتى يصبح أول فريق آسيوي يرفع الكأس الغالية في ثلاث نسخ متتالية.

وكان تفوق الأهلي على الساحة القارية خلال الموسمين الماضيين كبيرًا إلى درجة أنه خسر مباراة واحدة فقط من أصل 30 مباراة، وهي السلسلة التي شهدت تحقيقه الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة.

وسجل الأهلي 27 هدفًا في طريقه للفوز بلقب الموسم الماضي، وهو العدد الأكبر لأي فريق في البطولة.

في الجانب الآخر يسعى فريق باختاكور إلى تحقيق انطلاقة مثالية أمام حامل اللقب خاصة، بعدما استعاد مكانته في صدارة كرة القدم الأوزبكية عقب موسمين صعبين.

وفي الدمام يتطلع فريق القادسية إلى تحقيق بداية إيجابية عندما يستضيف نظيره الوصل الإماراتي على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وبات القادسية الفريق السعودي الـ 11 الذي يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيجعل الفوز منه رابع فريق سعودي يحقق الانتصار في مباراته الافتتاحية.

وسيدخل الفريق القدساوي المباراة وهو يثق بقدرته على حصد النقاط كاملة، بعدما استهل مشواره في دوري المحترفين السعودي بمستوى جيد.

ومن جهة أخرى، سيكون الوصل مصممًا على إنهاء سلسلته السلبية على الساحة القارية، حيث يسعى الفريق الإماراتي لتجنب معادلة أسوأ سلسلة له على الإطلاق، والمتمثلة في ست مباريات متتالية دون فوز.

ومع ذلك، فقد حقق الوصل الفوز في مباراته الافتتاحية خلال كل من مشاركتيه الأخيرتين على الساحة القارية، لكن سجله أمام الفرق السعودية ضعيف، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في خمس مواجهات.

وعلى ملعب البيت في الخور يحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشمال القطري الضيف الجديد على هذه النسخة من البطولة القارية.

وسيكون الاتحاد مصممًا على الذهاب حتى النهاية، بعدما أخفق في الحصول على اللقب القاري الموسم الماضي، وسيشعر أن لديه التشكيلة القادرة على تجاوز تحدي الشمال.

وعلى الرغم من أنها ستكون المواجهة الأولى مع الشمال، فقد حقق الاتحاد الفوز في آخر مباراتين له أمام منافسين قطريين.

وسيصبح الشمال تاسع فريق قطري يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيجعل الفوز منه ثالث فريق فقط من بلاده يحقق الانتصار في مباراته القارية الافتتاحية.

ويدخل الفريق القطري مواجهة الاتحاد بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في دوري نجوم قطر بانتصارين وتعادلين.